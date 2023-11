Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Morgendliche Winterglätte

Erfurt (ots)

Aufgrund anhaltender Schneefälle und niedriger Temperaturen am Morgen des 28.11.2023, ereigneten sich eine Vielzahl von Unfällen, die die Erfurter Polizei beschäftigten. Ein herausragender Unfall ereignete sich gegen 05:15 Uhr Am Haarberg zur Autobahn 4. Hier kollidierten zwei Lastkraftwagen in einer leichten Kurve miteinander, sodass einer von ihnen im Graben landete. Während der Unfallaufnahme und Bergung wurde der Verkehr wechselseitig auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet und zeitweise komplett gesperrt. Dies führte zu einer erheblichen Staubildung im morgendlichen Berufsverkehr. Die gesamte Behinderung währte knapp fünf Stunden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf knapp 175.000,-EUR geschätzt. Die Polizei weist wiederholt darauf hin, die gefahrene Gechwindigkeit der Witterung anzupassen und spätestens jetzt Winterreifen aufzuziehen. (ChSch)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell