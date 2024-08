Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: CW) Calw - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Calw (ots)

Verletzt worden ist ein 35 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Altburger Straße. Der 35- Jährige befuhr gegen 13:40 Uhr mit seinem Fahrrad die Altburger Straße bergabwärts in Richtung Innenstadt. Aus Sicht des Radfahrers parkten mehrere Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand. Gleichzeitig befuhr eine 37-jährige VW-Fahrerin die Altburger Straße in entgegengesetzter Richtung. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw. Der Radfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Simone Unger, Pressestelle

