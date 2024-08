Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Zeugen nach Unfallflucht mit verletztem Radfahrer gesucht

Viernheim (ots)

Am Dienstag, den 30.07.2024 um 17:25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer an der Kreuzung Jahnstraße/Jägerstraße in 68519 Viernheim. Der Pkw missachtete das Stoppschild, woraufhin der Radfahrer stark abbremsen musste und sich dabei samt Fahrrad überschlug. Anschließend entfernte sich der Pkw vom Unfallort. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt, an seinem Fahrrad entstand Sachschaden.

Wer Hinweise zum Unfallhergang, zum Pkw oder zum Fahrer des Pkws geben kann, soll sich bitte bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/94400 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell