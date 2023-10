Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Holzhütte brennt ab

Polizei nimmt zwei tatverdächtige Jugendliche vorläufig fest

Wald-Michelbach (ots)

Eine Holzhütte ist am Montagabend (2.10.) im Ortsteil Aschbach in Flammen aufgegangen. In diesem Zusammenhang nahm eine Polizeistreife zwei junge Männer vorläufig fest. Gegen 19.10 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten den Brand einer Hütte im Bereich "Im Wiesental". Zudem wurden zwei Jugendliche beobachtet, die vom Brandort flüchteten. Sofort alarmierte Polizeikräfte konnte zwei 16 und 17 Jahre alte Jungen an einer Haltestelle im Bereich der Adolg-Koch-Straße antreffen und vorläufig festnehmen. Ob sie das Feuer gelegt haben, müssen die weiteren Ermittlungen des Kommissariats 35 der Heppenheimer Kriminalpolizei bestätigen. Mit den Löscharbeiten war die Freiwillige Feuerwehr Wald-Michelbach betraut. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

