POL-HRO: Geschmolzene Kunststoffteile eines Backofens lösen Polizeieinsatz aus

Rostock (ots) - Nachdem ein bislang unbekannter Täter die Umhängetasche eines 32-Jährigen gewaltsam entrissen hatte, sucht die Polizei nun Zeugen. Der Geschädigte befand sich am gestrigen Montagabend um 17:25 Uhr in der Straßenbahnlinie 1 in Fahrtrichtung Dierkower Kreuz, als sich ein bislang unbekannter Mann neben ihn setzte und unter Vorhalt eines Messers bedrohte. Der Rostocker machte lautstark auf sich aufmerksam ...

