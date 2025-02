Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: A-Klasse brannte

Autobahn 3 / Seligenstadt (ots)

(lei) Noch unklar ist die Ursache, warum am frühen Donnerstagmorgen, gegen 0.50 Uhr, ein Auto auf der Autobahn 3 in Brand geraten ist. Der Fahrer der A-Klasse wurde während der Fahrt auf das Feuer am Unterboden seines Wagens aufmerksam und hielt diesen auf dem Standstreifen zwischen der Anschlussstelle Seligenstadt und dem Dreieck Seligenstadt an.

Kurz darauf entwickelte sich starker Rauch und der Mercedes stand in Flammen. Das Feuer, das er zunächst noch selbst mit einem Löscher bekämpfte, konnte durch die herbeigeeilte Feuerwehr dann zügig gelöscht werden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, die A-Klasse brannte fast vollständig aus. Der 50-Jährige blieb unverletzt. Die Fahrbahn Richtung Würzburg war wegen der Einsatzmaßnahmen kurzzeitig gesperrt.

Offenbach 27.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

