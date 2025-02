POL-OF: Kind kam nach Unfall in Krankenhaus: Zeugensuche!; Nazi-Parole gerufen: Anzeige gegen 66-Jährigen; Lack an 5er BMW zerkratzt und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Kind kam nach Unfall in Krankenhaus: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag an der Ecke der Kaiserstraße zur Geleitsstraße kam eine Siebenjährige in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 31 Jahre alter Mann aus Hanau kurz vor 13 Uhr in seinem weißen Ford Transit auf der Geleitsstraße unterwegs und hielt an einer rotzeigenden Ampel an der Ecke zur Kaiserstraße an. Er beabsichtigte im weiteren Verlauf in die Kaiserstraße einzufahren. Zur selben Zeit befand sich die Siebenjährige an der Ampel für Fußgänger, welche sie kurz darauf bei Grünlicht überquerte. Hierbei übersah der abbiegende Transit-Fahrer, der nach derzeitigen Erkenntnissen ebenfalls bei "Grün" fuhr, wohl das Kind, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Mit Schürfwunden und Kopfverletzungen kam das Mädchen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2. Nazi-Parole gerufen: Anzeige gegen 66-Jährigen - Offenbach

(lei) Weil er eine Nazi-Parole gerufen haben soll, muss sich ein 66-Jähriger nun strafrechtlich verantworten. Der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit war in der Nacht zu Mittwoch, gegen 0.35 Uhr, in der Waldstraße unterwegs und hatte im Vorbeilaufen gegenüber einem jungen Mann "Heil Hitler" geäußert, weswegen gegen ihn nun wegen Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt wird. Bei dem 66-Jährigen stellten die hinzugerufene Polizeibeamte eine Alkoholisierung fest (1,24 Promille).

3. Lack an 5er BMW zerkratzt - Dietzenbach

(fg) Mit einem unbekannten Gegenstand wurde ein in der Gießener Straße (einstellige Hausnummern) geparkter 5er BMW am Dienstag zwischen 8.20 Uhr und 14 Uhr im Bereich der vorderen Fahrerseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

4. Fahrrad und Werkzeuge aus Tiefgarage gestohlen - Rodgau / Hainhausen

(fg) Unbekannte brachen am Wochenende die Seitentür einer Tiefgarage in der Straße "Zum Wingertsgrund" (20er Hausnummern) auf und entwendeten anschließend ein Rad der Marke Pegasus in schwarzer sowie roter Farbe, einen Hochdruckreiniger und eine Bohrmaschine. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag und Montagmorgen; eine genaue Tatzeit ist bislang nicht bekannt. Der an der Seitentür entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Frontscheinwerfer bei Mercedes Sprinter geklaut - Mühlheim am Main

(fg) Bei einem in der Heinestraße (einstellige Hausnummern) abgeparkten Mercedes Sprinter klauten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch die beiden Frontscheinwerfer. Ein Zeuge hatte am Mittwochmorgen die offenstehende Motorhaube wahrgenommen und die Polizei informiert. Die Streife stellte letztlich den Diebstahl fest. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0.

6. Mercedes A-Klasse aus Tiefgarage gestohlen - Neu-Isenburg

(fg) Autodiebe waren zwischen Dienstagnachmittag, 14 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr, in einer Tiefgarage in der Schleußnerstraße (einstellige Hausnummern) zugange und entwendeten eine schwarze A-Klasse. An dem Wagen waren OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 728 angebracht. Die Kriminalpolizei hat den Wagen umgehend zur Fahndung ausgeschrieben und sucht zudem unter der Rufnummer 069 8098-1234 nach Zeugen des Diebstahls.

