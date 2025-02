Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Oberbruch - Trunkenheit im Verkehr

Bühl, Oberbruch (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Klein-LKW den parallel zur L85, Ortsausgang Oberbruch in Fahrtrichtung Bühl, verlaufenden landwirtschaftlichen Weg. Als dieser endete soll der Fahrer auf unbefestigtem Untergrund weitergefahren sein, bis sein Fahrzeug nach rechts kippte und vermutlich durch einen Ast am Umkippen gehindert wurde. Als die Beamten des Polizeireviers Bühl eintrafen, konnten diese starke Anzeichen von Alkoholkonsum feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 3 Promille. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

/lu

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell