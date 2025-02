Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Verlorene Palette in Tunnel führt zu Unfällen, Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Am Mittwochnachmittag (19. Februar 2025) kam es im Westtunnel (B28) in Oberkirch, Fahrtrichtung Oppenau, zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten. Ein schwarzer Pkw Nissan Navara, eine Art Pickup mit offenem Pkw-Anhänger, soll während der Fahrt im Tunnel eine Holzpalette verloren haben, was zu Folgeunfällen geführt hat. Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin versuchte auszuweichen, fuhr aber gegen 16:40 Uhr teilweise über die Palette und beschädigte dabei ihre Frontseite. Eine weitere Autofahrerin fuhr ebenfalls über die im Tunnel liegenden Palette und kam zum Stillstand. Im Anschluss kam es zu weiteren Kollisionen mit zwei Pkw-Fahrern. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 28.000 Euro. Verletzt wurde bei den Zusammenstößen nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Der Pkw-Nissan-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um seine verlorene Ladung und um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch suchen nun Zeugen, die Hinweise auf den Nissan-Fahrer geben können. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07802 / 7026-0 bei der Polizei in Oberkirch.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell