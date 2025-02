Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Nach Sturz lebensgefährlich verletzt, gibt es Zeugen?

Baden-Baden, Oos (ots)

Nach einem Sturz in der Ooser Bahnhofstraße hat sich ein Fahrradfahrer am heutigen Dienstagmittag lebensgefährliche Verletzungen zugezogen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Karlsruher Klinik geflogen. Der Unfallhergang und warum der Radler kurz vor 13:30 Uhr zu Fall kam, ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Beamten der Verkehrsdienst Baden-Baden. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung vor. Mögliche Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07221 680-460 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Zur Unfallaufnahme war die Ooser Bahnhofstraße kurzzeitig gesperrt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell