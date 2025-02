Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Räuberischer Diebstahl aus Lebensmittelgeschäft

Hückeswagen (ots)

Am Donnerstagmorgen (20. Februar) entwendete ein Unbekannter Lebensmittel und ein Akkubohrer-Set aus einem Discounter-Markt auf dem Bahnhofsplatz. Der Unbekannte hielt sich gegen 10 Uhr in dem Markt auf und steckte Wurst, Käse und ein Akkubohrer-Set in seinen Rucksack. An der Kasse bezahlte er lediglich Nudeln und einen Kaffee. Ein Ladendetektiv sprach ihn vor dem Geschäft an. Daraufhin schubste der Unbekannte den 47-jährigen Ladendetektiv, sodass dieser stürzte und flüchtete in Richtung Etapler Platz. Der Unbekannte war etwa 25 bis 35 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug eine grüne Jacke sowie eine helle Jeans und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

