Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebstahl aus Wohnung durch falsche Heizungsinstallateure

Waldbröl (ots)

Am 19. Februar erschlichen sich zwei falsche Heizungsinstallateure Zutritt zum Haus eines älteren Ehepaares in der Homburger Straße in Waldbröl. Gegen 15:25 Uhr klingelten zwei unbekannte männliche Personen an der Haustüre des Ehepaars. Gegenüber dem 88-jährigen Bewohner gaben die Trickdiebe an, die Heizung überprüfen zu wollen und zeigten einen blauen Zettel vor. Die 83-jährige Ehefrau führte einen der Männer daraufhin in den Heizungsraum im Untergeschoss. Während ein Täter die 83-Jährige in ein Gespräch verwickelte, begab sich sein Kumpane in die weiteren Zimmer des Untergeschosses. Aus dem Schlafzimmer der 83-Jährigen entwendete der Unbekannte eine braune Blechdose mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Gegen 15:30 Uhr verließen die Kriminellen das Wohnhaus des Ehepaares.

Wer hat am Nachmittag des 19. Februar, auf der Homburger Straße in Waldbröl verdächtige Personen beobachtet, die wie folgt beschrieben werden:

Beide Personen waren männlich, ca. 30 - 35 Jahre alt, etwa 1,75 m groß und trugen Vollbart. Einer der Täter war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Oberteil, weißen Sportschuhen und einer dunklen Wollmütze. In der Hand hielt er einen blauen Zettel. Der zweite Täter trug eine dunkelgraue Jeanshose, dunkle Schuhe und eine schwarze Jacke.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Seien Sie vorsichtig bei Fremden. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Verifizieren Sie die Angaben. Seien Sie stets misstrauisch. Im Zweifel bestellen Sie die unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Weitere Informationen zu Trickdieben und Betrügern an Ihrer Haustür finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/#:~:text=Wehren%20Sie%20sich%20energisch%20gegen,Wohnungst%C3%BCr%20gegenseitig%20Beistand%20zu%20leisten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell