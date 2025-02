Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Köln und der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis - Durchsuchungen im Oberbergischen Kreis, Siegburg, Düsseldorf und Erkrath - Sieben Festnahmen

Oberbergischer Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen (19. Februar) hat die oberbergische Polizei mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften mehrere Objekte in Gummersbach sowie Objekte in Nümbrecht, Morsbach, Waldbröl, Siegburg, Düsseldorf und Erkrath durchsucht. Mehreren Beschuldigten einer in Gummersbach ansässigen Gruppierung werden räuberische Erpressung, Schutzgelderpressung sowie Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Tatverdächtig sind 14 Personen im Alter von 22 bis 43 Jahren. Die Polizei traf an den Örtlichkeiten insgesamt 30 Personen an. Vor Ort konnten umfangreiche Beweismittel, darunter Waffen, Betäubungsmittel, Glücksspielautomaten, Mobiltelefone und Bargeld in Form mehrerer fünfstelliger Beträge sichergestellt werden. Gegen sieben Personen wurden Haftbefehle vollstreckt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei appelliert an Betroffene und Zeugen, sich zur Mitteilung von Hinweisen zu melden. Diese nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

