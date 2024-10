Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Kfz, Geldbörse entwendet

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (18.10.) und Samstag (19.10.) an der Bergstraße in einen Mazda 6 eingestiegen. Der Fahrer stellte den Mazda am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 50 ab. Als er am Samstag gegen 05.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen worden war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter eine Geldbörse. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend: Lassen Sie niemals Wertsachen in ihrem Ihrem Auto zurück - auch wenn Sie dieses nur kurz verlassen. Offen sichtbar im Fahrzeug liegende Wertgegenstände können für Täter ein Anreiz sein.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell