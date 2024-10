Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Recke, Westerkappeln, Einbrüche in Bäckereien Zeugen gesucht

Greven, Recke, Westerkappeln (ots)

In Greven ist am Hansaring in eine Bäckerei eingebrochen worden. Eine Mitarbeiterin stellte am Freitagmorgen (18.10) um 05.10 Uhr fest, dass die Filialtür durch unbekannte Täter beschädigt worden ist. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. In eine Bäckereifiliale in Recke, die in einem Discounter angegliedert ist, ist ebenfalls eingebrochen worden. In der Zeit von Donnerstag (17.10.), 19.05 Uhr, bis Freitag (18.10.) 05.20 Uhr haben Täter die Haupteingangstür des Geschäftes aufgehebelt und sind in die Verkaufsräume der Bäckerei eingedrungen. Die Geschäfts- und Verkaufsräume, so wie Mitarbeiterspinde sind durchwühlt worden. Die Kasse aus dem Verkaufsraum wurde gestohlen. Ob die Täter noch weiteres Diebesgut erbeuteten, wird derzeit ermittelt. Im gleichen Tatzeitraum, wie in Recke, ist in eine Bäckereifiliale in Westerkappeln an der Osnabrücker Straße eingebrochen worden. Die Bäckerei ist auch hier einem Discounter angegliedert. Die Haupteingangstür ist durch die Täter aufgehebelt worden und so gelangten sie in den Verkaufsraum der Bäckerei. Hier sind sämtliche Räume und Möbel geöffnet und durchwühlt worden. Ob etwas gestohlen worden ist, stand noch nicht fest. Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann wird für Recke und Westerkappeln gebeten die Polizei Ibbenbüren unter 05451-5914315 zu kontaktieren, für Greven die Polizei Greven unter 02571-9284455.

