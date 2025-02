Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Pastoralbüro und Kindergarten

Hückeswagen (ots)

Zwischen 18:20 Uhr am Montag (17. Februar) und 15 Uhr am Dienstag haben sich Unbekannte Zugang zum Pastoralbüro eines Pfarrhauses in der Weierbachstraße verschafft. Dort hebelten sie einen Schrank auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. In der Straße "Am Kamp" versuchten Unbekannte zwischen Montagnachmittag (17. Februar) und Dienstagmorgen, 07:15 Uhr, in einen Kindergarten einzudringen. Sie öffneten gewaltsam ein Tor, um auf das Kita-Gelände zu gelangen. Dann versuchten sie die Notausgangstür aufzuhebeln, brachen den Versuch jedoch ab und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell