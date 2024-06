Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Diebe stehlen schwarzes Quad in Jürgenshagen - Fahndungsaufruf

Güstrow/ Bützow (ots)

In Jürgenshagen kam es in der Zeit von Mittwoch 10:00 Uhr bis Donnerstag 08:20 Uhr zu einem Diebstahl eines Quad von einem Gehöft im dortigen Weberweg. Das durch bislang unbekannte Täter entwendete Quad ist schwarz und hat im Heckbereich über die gesamte Breite einen schwarzen Koffer angebracht. Im Frontbereich gibt es einen Bullenfänger in mattschwarz. Der Wert des gestohlenen Quads wird auf etwa 6000EUR geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen oder jetzigen Standort des Quads geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell