Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Aufgefundener Leichnam identifiziert

Hamminkeln (ots)

Das Obduktionsergebnis des aufgefundenen Leichnams, der am Samstag (24.02.2024) auf einem Feld aufgefunden wurde, ergab nun, dass es sich zweifelsfrei um die im Juli 2023 als vermisst gemeldete, zum damaligen Zeitpunkt 69 - jährige Frau, Birgit B., aus Hamminkeln - Brünen, handelt.

Der Leichnam war an einem Feld der Straße Am Wispelt durch einen Landwirt in einem schwer zugänglichen Bereich zwischen Sträuchern aufgefunden worden.

Hinweise auf Straftaten brachte die Obduktion nicht hervor.

