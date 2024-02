POL-WES: Dinslaken - Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit Personenschäden unter Beteiligung von Rad- und Pedelecfahrenden

Moers (ots) - In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft auf der Oderstraße in Moers-Eick ein. Die Unbekannten verschafften sich durch aufbrechen einer Tür am Hintereingang Zugang zum Ladenlokal. Aus einem Büro entwendeten sie einen Tresor. Im Hinterhof des Marktes konnte der geöffnete Tresor aufgefunden werden. Nach ersten ...

