Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Zeuge meldet auffällige Fahrweise eines Autofahrers

Warendorf (ots)

Am Freitag, 21.7.2023, 23.30 Uhr informierte ein Zeuge die auffällige Fahrweise eines Autofahrers auf der Langenberger Straße in Wadersloh. Der 27-Jährige aus Rheda fuhr hinter dem Mann hinterher, der mehrfach in den Gegenverkehr gefahren war. Polizisten hielten den 43-jährigen Wadersloher auf der Straße Am Haarstrang an und kontrollierten ihn. Da der Atemalkoholtest des Waderslohers eine absulute Fahruntüchtigkeit anzeigte, ließen die Beamten ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte den Führerschein des 43-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell