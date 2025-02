POL-GM: Zigarettenautomat gesprengt - Hinweise gesucht

Gummersbach (ots) - In der Zeit von Samstag (15. Februar) bis Montag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Meiseneck" und stahlen ein Fahrrad. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: 02261/8199-1210 ...

