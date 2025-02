POL-OG: Durmersheim - Brand in einem Zweifamilienhaus

Polizeipräsidium Offenburg

Zu einem Brand auf einem Balkon eines Zweifamilienhauses kam es in der Nacht zum Dienstag in der Straße "Am Rankrain". Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung hatten die Bewohner das Anwesen bereits unverletzt verlassen. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 02:35 Uhr ein Feuer auf einem seitlichen Balkon des Hauses entfacht sein. Durch die eingesetzten Feuerwehrleute wurde der Dachstuhl teilweise abgetragen, um ein Fortschreiten des Brandes zu unterbinden. Nach ersten Schätzungen wird die Schadenshöhe auf etwa 35.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

