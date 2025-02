Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Verkehrsunfall

Sinzheim (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Montagabend zu einer leicht Verletzten Frau und einem Sachschaden von rund 13.000 Euro geführt. Ein 69-jähriger Audi-Fahrer soll gegen 19:15 Uhr die B3 von Sinzheim kommend in Richtung Bühl befahren haben. Nach ersten Erkenntnissen missachtete er beim Abbiegen die Vorfahrt einer 49-jährigen Skoda-Lenkerin, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Frau soll daraufhin die Kontrolle über ihren PKW verloren haben und in einem Graben auf der Gegenfahrbahn zum Stehen gekommen sein. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.

/lu

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell