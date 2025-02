POL-PPRP: Geldbeutel von Autodach gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Eine bislang unbekannte Frau sprach am Samstag (15.02.2025, 14 Uhr) eine 80-Jährige an einem Parkautomaten im Bereich der Berliner-/Lutherstraße an und verwickelte diese in ein Gespräch. In dem Gespräch erlangte die Täterin auch den PIN der Seniorin. Im Nachgang stellte die 80-Jährige fest, dass ihr 300 Euro Bargeld und die EC-Karte fehlten. ...

mehr