Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl - 300 Euro Bargeld entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Eine bislang unbekannte Frau sprach am Samstag (15.02.2025, 14 Uhr) eine 80-Jährige an einem Parkautomaten im Bereich der Berliner-/Lutherstraße an und verwickelte diese in ein Gespräch. In dem Gespräch erlangte die Täterin auch den PIN der Seniorin. Im Nachgang stellte die 80-Jährige fest, dass ihr 300 Euro Bargeld und die EC-Karte fehlten. Die unbekannte Frau versuchte im Anschluss mit der gestohlen EC-Karte in der angrenzenden Sparkassen-Filiale Bargeld abzuheben. Die Bankkarte wurde jedoch direkt eingezogen. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

