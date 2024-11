Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Mann aus Burgsteinfurt wird weiter vermisst Fahrrad wurde in Rheine aufgefunden, Nachtrag

Steinfurt, Rheine (ots)

Der 80- jährige Mann aus Burgsteinfurt wird seit dem 31.10.2024 vermisst. Das Fahrrad von Hans Overesch konnte in der Mühlenstraße in Rheine aufgefunden werden. Die polizeilichen Suchmaßnahmen finden nun auch in Rheine mit vielen Polizeikräften statt. Wer Angaben zu dem Aufenthaltsort des Vermissten machen kann, wird gebeten die Polizei in Rheine unter 05971- 9384215 zu kontaktieren.

Erstmeldung vom 01.11.2024, 17:20 Uhr

Seit Donnerstag, dem 31.10.2024, gegen 08.30 Uhr wird der 80-jährige Hans Overesch aus Burgsteinfurt vermisst. Herr Overesch ist etwa 180 cm groß, er hat graue Haare und trägt eine Brille. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jacke und einer Jeanshose. Herr Overesch führt ein Fahrrad der Marke Kalkhoff und einen grün/schwarzen Fahrradhelm mit sich. Die Polizei in Steinfurt bittet um Mithilfe. Hinweise zu dem Vermissten bitte an die Polizei in Steinfurt unter Telefon 02551/154115. Fotos des Vermissten sind im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/150165

