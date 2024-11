POL-ST: Ochtrup, Brand in Futtermittelfabrik, Brandursache unklar

Steinfurt-Bu. (ots) - Unbekannte haben am Samstag (02.11.) gegen 18.30 Uhr einen Böller auf den Balkon eines Wohnhauses an der Straße Schüttenwall geworfen, der dort explodiert ist. Der Sachschaden wird auf eine geringe fünfstellige Summe geschätzt. Eine Zeugin sah kurz nach der Tat vier bis fünf Kinder an einem gegenüberliegenden Supermarkt, die sofort in unbekannte Richtungen weggelaufen sind. Die weiteren ...

