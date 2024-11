Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Sozialkaufkauf Bargeld aus Kasse sowie Laptop und Tresor gestohlen

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstagabend (31.10.24), 19.00 Uhr, und Sonntag (03.11.24), 10.15 Uhr, in ein Sozialkaufhaus an der Klosterstraße/Ecke Alte Münsterstraße eingebrochen. Sie hebelten auf bisher unbekannte Art und Weise die Haupteingangstür auf und gelangten so ins Gebäude. Dort wurde die Tür zu einem Büro beschädigt. Die Täter hebelten eine Kasse auf und stahlen einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Außerdem entwendeten sie einen Tresor mit einem geringen Bargeldbetrag sowie einen Laptop. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl aufgenommen. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

