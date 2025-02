Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Ludwigshafen (ots)

In der Brunckstraße kam es am Montagnachmittag (17.02.2025, gegen 16:20 Uhr) zu einem Auffahrunfall zwischen vier Autos, nachdem der Verkehr in Fahrtrichtung Stadtmitte ins Stocke geraten war. Zwei Beifahrerinnen und ein Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An allen vier Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 9.300 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen der Brunckstraße gesperrt werden.

