POL-REK: 241203-1: Bei Überholvorgang mit Auto und E-Scooter kollidiert

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Jugendlicher E-Scooterfahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (2. Dezember) in Bergheim ist ein 14 Jahre alter E-Scooterfahrer leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachte ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen soll die Fahrerin (74) eines Toyota gegen 18.30 Uhr auf der Heerstraße in Richtung Neusser Straße gefahren sein. Vor ihr sei der 14-Jährige auf einem E-Scooter unterwegs gewesen. Als die 74-Jährige am 14-Jährigen vorbeifuhr, soll sie mit einem in Gegenrichtung wartenden Mercedes kollidiert sein. Kurz nach der Kollision mit dem wartenden Auto sei sie mit dem E-Scooterfahrer zusammengestoßen. Der Jugendliche zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Eine Fachfirma schleppte den Mercedes ab. (rs)

