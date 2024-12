Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241202-2: Unbekannter raubte Handtasche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach einem etwa 160 Zentimeter großen und dunkel gekleideten Mann, der am Sonntagabend (1. Dezember) in Frechen eine Handtasche geraubt haben soll.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu dem Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll die Geschädigte (56) gegen 17.50 Uhr auf der Elisabethstraße von einem Discounter an der Kölner Straße in Richtung Alfred-Nobel-Straße gegangen sein. In Höhe der Wohnhäuser soll der Unbekannte auf sie zugekommen sein. Er habe sofort kräftig an der Handtasche gezerrt, bis der Tragegurt gerissen sei. Die Geschädigte habe laut um Hilfe gerufen, der Unbekannte sei mit der Tasche in Richtung Kölner Straße geflüchtet.

Die 56-Jährige erstattete später Anzeige auf einer Polizeiwache. (rs)

