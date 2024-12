POL-REK: 241202-1: Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Brühl - Verkehrsunfall auf der Phantasialandstraße Am 30.11.2024 um 20:30 Uhr fuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Ruppichterroth mit seinem Fahrzeug in Brühl auf der Phantasialandstraße (L194) in Fahrtrichtung Weilerswist. Er beabsichtigte nach links auf die Autobahn 553 in Fahrtrichtung Köln aufzufahren und kollidierte dabei mit dem Pkw einer, in Richtung Brühl fahrenden 35-jährigen Frau ...

