Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241129-3: Radfahrer stirbt nach Kollision mit Transporter

Erftstadt (ots)

Ermittler suchen weitere Unfallzeugen

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (28. November) in Erftstadt ist ein Radfahrer (66) lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag.

Laut ersten Erkenntnissen soll ein 59-Jähriger mit seinem Transporter gegen 17.30 Uhr auf der Bonner Straße in Fahrtrichtung zur Bundesstraße (B) 265 unterwegs gewesen sein. Im Bereich des Park & Ride Parkplatzes kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem 66-jährigen Radfahrer. Dieser soll sich zum Unfallzeitpunkt bereits auf der Fahrbahn befunden haben.

Polizisten sicherten zwecks Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme die Unfallstelle. Bei der Spurensicherung unterstützte das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen die hiesigen Beamten. Derzeit werten die zuständigen Ermittler des Verkehrskommissariats die am Unfallort dokumentierten Spuren aus. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs bitten die Beamten Zeugen, die das Unfallgeschehen oder den Radfahrer vor dem Unfall gesehen haben, sich zu melden. Hinweise nehmen die Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell