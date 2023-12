Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichen geklaut

Nordhausen (ots)

Am 02.12.2023 wurden in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr in Leinefelde von einem schwarzen Pkw Renault Clio durch unbekannte Täter die Kennzeichen EIC-MR 263 entwendet. Das Fahrzeug war während der Tatzeit in der Bergstraße abgestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell