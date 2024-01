Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruchdiebstahl

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (11.01.24) in eine Doppelhaushälfte an der Ochtruper Straße eingestiegen. Die Täter schlugen in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 18.35 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Die Täter entwendeten ein Portemonnaie mit einem geringen dreistelligen Bargeldbetrag und Schmuck mit einem Wert in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Wache in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

