Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Brühl - Verkehrsunfall auf der Phantasialandstraße

Am 30.11.2024 um 20:30 Uhr fuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Ruppichterroth mit seinem Fahrzeug in Brühl auf der Phantasialandstraße (L194) in Fahrtrichtung Weilerswist. Er beabsichtigte nach links auf die Autobahn 553 in Fahrtrichtung Köln aufzufahren und kollidierte dabei mit dem Pkw einer, in Richtung Brühl fahrenden 35-jährigen Frau aus Weilerswist. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei sicherte Spuren und fertigte eine Verkehrsunfallanzeige. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (pk)

