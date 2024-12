Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241202-3: Einbrecher drangen in zwei Wohnhäuser und eine Wohnung ein

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die am Freitag (29. November) in Pulheim in eine Wohnung und am Samstag (30. November) in Kerpen in zwei Wohnhäuser eingebrochen sein sollen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Pulheim sollen Unbekannte am Freitag zwischen 12.50 Uhr und 18 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Von-Humboldt-Straße eingebrochen sein. Nach gewaltsamer Öffnung der Balkontür sollen sie die Wohnung durchwühlt und Schmuck sowie eine Handtasche entwendet haben.

In Kerpen sollen Unbekannte am Samstag zwischen 17.30 Uhr und 21.45 Uhr über einen Anbau an ein Fenster im Obergeschoss eines Wohnhauses am Nachtigallenweg gelangt sein. Dort sollen sie das Fenster aufgehebelt, diverse Räume durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet haben.

Der dritte Einbruch, ebenfalls in Kerpen, soll sich zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr ereignet haben. Hier sollen Unbekannte über einen Anbau an ein Fenster im Obergeschoss des Hauses an der Bachstraße gelangt sein. Nach Einschlagen der Scheibe sollen sie zahlreiche Räume durchsucht und Bargeld entwendet haben.

Alarmierte Polizisten sicherten in allen Fällen Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

