POL-REK: 241202-4: Autoverkäufer fälschte Papiere - Öffentlichkeitsfahndung

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die am Freitag (29. November) in Pulheim in eine Wohnung und am Samstag (30. November) in Kerpen in zwei Wohnhäuser eingebrochen sein sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen ...

mehr