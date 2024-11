Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241125- 1137 Frankfurt- Innenstadt: Präventionsstand "Taschendiebstahl" auf dem Weihnachtsmarkt

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

(ma) Insbesondere Taschen- und Trickdiebe bevorzugen große Menschenmengen, um ihren kriminellen Aktivitäten nachzugehen. Solche günstigen Voraussetzungen finden die Langfinger auch auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt.

Aus diesem Grund wird die Frankfurter Polizei auch in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Präventionsstand zum Thema "Taschen- und Trickdiebstahl" vor Ort sein.

Am Dienstag, den 26. November 2024, wird Alexander Brandau, Schutzmann vor Ort des 1. Polizeireviers, zusammen mit erfahrenen Ermittlern aus dem Bereich Taschen- und Trickdiebstahl sowie den Präventionsbeauftragten der Bundespolizei und der Deutschen Bahn über die perfiden Tricks der Täter aufklären und einfache Tipps geben, wie man sich davor schützen kann. Ein offenes Ohr wird Ihnen auch der für das Bahnhofsviertel zuständige Schutzmann vor Ort, Niklas Möller und der für den Bereich Gutleutviertel und Gallus zuständige Schutzmann vor Ort, Patrick Müller, bieten.

Interessierte Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, für eine Beratung an den polizeilichen Informationsstand zu kommen. Diesen finden Sie an der Hauptwache vor der Katharinenkirche in der Zeit von 16:00 Uhr - 19:00 Uhr.

Diese Tipps der Polizei können vor Taschendieben schützen:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie nötig. - Achten Sie besonders im Gedränge auf Taschen und Wertsachen. - Tragen Sie Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Ihre (Umhänge-) Taschen verschlossen an der Körpervorderseite, so dass Sie diese immer im Blick haben.

Sie wurden bereits von Taschendieben bestohlen? Schnelles Handeln ist gefragt:

- Lassen Sie die Zahlungskarten unbedingt sofort sperren. Dies ist unter dem bundesweiten Sperrnotruf 116 116 für alle Girocards und die meisten Kreditkarten möglich. - Zeigen Sie den Diebstahl bei der Polizei an. Diese kann die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens per Unterschrift (SEPA-Lastschriften) veranlassen. - Prüfen Sie Ihre Kontobewegungen und melden Sie unbefugte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse.

Die Frankfurter Polizei wünscht einen entspannten und sicheren Besuch auf dem Weihnachtsmarkt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell