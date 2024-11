POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug überschlagen; 21-jähriger Fahrer leicht verletzt

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Firma in der Straße "Großer Stadtacker" ein. Um kurz vor 6 Uhr am Sonntag stellte ein Mitarbeiter fest, dass mehrere Türen im Gebäude aufgebrochen und Räume durchwühlt waren. Mit ...

mehr