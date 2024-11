Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Tresor aus Büroraum gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Firma in der Straße "Großer Stadtacker" ein. Um kurz vor 6 Uhr am Sonntag stellte ein Mitarbeiter fest, dass mehrere Türen im Gebäude aufgebrochen und Räume durchwühlt waren. Mit massiver Gewalt wurde zudem ein Tresor aus seiner Verankerung gerissen und entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell