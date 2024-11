Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus, PM 2

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach 6 Uhr wurde der Polizei am Dienstag ein Brand in einem Hochhaus in der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Vom Balkon einer Wohnung im siebten Obergeschoss drang Rauch nach draußen. Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert und vorübergehend in einem Kältebus untergebracht. Um 6:40 Uhr konnte nach Angaben der Feuerwehr der Brand gelöscht werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gab es zum Glück keine Verletzten. Die Flammen hatten sowohl am Balkon wie auch in einem Zimmer der Wohnung Schäden verursacht, deren Gesamthöhe auf 100.000 Euro geschätzt wird. Ob die Wohnung selbst noch nutzbar ist, bedarf der weiteren Klärung. Derzeit nimmt die Feuerwehr die Entrauchung des Hauses vor. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch im Gange.

