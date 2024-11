Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet - Geschädigte gesucht!

Altlussheim (ots)

Am Samstag, den 16.11.2024, gegen 20:34Uhr stoppten Einsatzkräfte des Polizeireviers Hockenheim einen Autofahrer, welcher durch dessen waghalsige Fahrmanöver auffiel.

Der 82-jährige Autofahrer war am Samstagabend mit seinem DACIA Duster und deutlich verminderter Geschwindigkeit auf der B39 in Richtung Hockenheim unterwegs. Mehrfach geriet er hier in den Gegenverkehr. Schließlich bog er, nachdem er in die Hauptstraße von Altlußheim gefahren war, in einen Feldweg ab. Hier kam er von der Fahrbahn ab und fuhr wenige Meter einen Hang herunter. Nachdem er rückwärts wieder auf die Fahrbahn fuhr, setzte er seinen Weg auf der B39 Richtung Hockenheim fort. Immer wieder geriet der Mann auf die Gegenspur und kollidierte mehrmals beinahe mit den dort fahrenden Verkehrsteilnehmern.

Einer dieser "Beinahe-Unfälle" ereignete sich zwischen Altlußheim und dem Übergang der B39 zur L723 Richtung Reilingen. Eine weitere ähnliche Situation ereignete sich auf der L723 Richtung Reilingen zwischen der Einmündung zum Südring und der Einmündung zur Reilinger Straße bei Hockenheim.

Durch Zeugen konnten die beiden Vorfälle beobachtet werden. Über die Geschädigten ist derzeit nichts bekannt. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall.

Der Fahrer wurde später durch Polizeibeamte angehalten. Hier klagte er über körperliche Beschwerden. Ob diese Ursächlich für die Fahrweise waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Hilfe für die weitere Sachverhaltsaufklärung und sucht nach weiteren Zeugen sowie den Geschädigten des Vorfalls.

Wenden Sie sich bei sachdienlichen Hinweisen an das zuständige Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205 28600.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell