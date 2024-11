Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Straßenbahn kollidiert mit Auto

Mannheim (ots)

Am Samstag gegen 20:30Uhr kam es auf der Waldhofstraße zu einem Unfall zwischen einem Opel und einer Straßenbahn, wobei ein Sachschaden in Höhe von 18.000EUR entstand.

Der 20- jährige Opelfahrer war auf der Waldhofstraße in Fahrtrichtung Luzenberg unterwegs, als er trotz einer roten Ampel nach links in die Humboldtstraße abbog. Hierbei übersah er die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn, wodurch es zum Unfall kam. Das Auto wurde mehrere Meter von der Straßenbahn mitgeschleift und kam schließlich im Gleisbett zum Stehen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Dennoch wurde der 20- jährige Unfallverursacher vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme musste der Bahnverkehr vorübergehend eingestellt werden.

