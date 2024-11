Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in der vergangenen Woche brachen Unbekannte in mehrere Gartenhäuser ein. Die Taten, die mehrere Gartengrundstücke im Bereich Siegelsmauer in Heidelberg-Rohrbach und das Gewann Ebertsrott im Stadtteil Boxberg betrafen, wurden am Freitagabend und am Samstagnachmittag der Polizei gemeldet. Die bislang unbekannte Täterschaft brach in mindestens vier Gartenhäuser ein und stahl Werkzeuge sowie Gartengeräte. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, liegt aber im vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd nahm die Ermittlungen auf. Ob die Taten im Zusammenhand mit ähnlichen Fällen im Bereich Dossenheim stehen, ist Gegenstand des laufenden Verfahrens.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221-3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell