POL-PPWP: Musik liegt in der Luft - aber zu früh und zu laut.

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag in der Barbarossastraße ereignete. Die Verursacherin fuhr weiter, ohne den Vorfall zu bemerken. Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Pkw - möglicherweise ein Opel - mit weißen Schriftzügen gehandelt hat. Am Steuer saß eine Frau mit Brille und grauen Haaren. Von der Fahrerflucht ...

