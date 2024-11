Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer kann Hinweise geben?

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag zwischen 8:45 Uhr und 19:30 Uhr brach eine noch unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in der Kopernikusstraße ein. Die Unbekannten gelangten über den Garten auf das Anwesen und schlugen schließlich eine Terrassentür ein. Aus dem Haus entwendeten die Täter diversen Schmuck. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell