FW-OLL: Verkehrsunfall auf der Wildeshauser Straße: Feuerwehr befreit eingeschlossene Person

Neerstedt (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, ereignete sich auf der Wildeshauser Straße zwischen Aschenstedt und Neerstedt ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person in ihrem Fahrzeug eingeschlossen wurde und sich nicht eigenständig befreien konnte.

Die Rettungskräfte der Feuerwehren Neerstedt, unterstützt durch einen Einsatzleitwagen der Feuerwehr Dötlingen, wurden gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei alarmiert. Am Unfallort sicherte die Feuerwehr das Fahrzeug zunächst, um ein Abrutschen in einen angrenzenden Graben zu verhindern. In enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst konnte die Person schließlich aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen klemmten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Fahrzeugbatterie ab. Die Wildeshauser Straße war während der gesamten Rettungsarbeiten komplett gesperrt.

Im Einsatz waren rund 45 Feuerwehrkräfte.

