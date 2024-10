Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: 13 neue Atemschutzgeräteträgerinnen und Atemschutzgeräteträger im Landkreis Oldenburg

Die Kreisfeuerwehr Oldenburg freut sich, 13 neue Atemschutzgeräteträgerinnen und Atemschutzgeräteträger in ihren Reihen begrüßen zu dürfen. Nach einer intensiven und körperlich herausfordernden Ausbildung sind die Einsatzkräfte nun bereit, unter Atemschutz anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen.

Doch was bedeutet Atemschutz eigentlich? Atemschutz ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Feuerwehr, der den Schutz vor gefährlichen Atemgiften gewährleistet. Mit einem Atemschutzgerät trägt die Einsatzkraft eine Flasche mit komprimierter Atemluft auf dem Rücken, die über einen Schlauch in die Atemschutzmaske geleitet wird. Dies ermöglicht es den Einsatzkräften, in Brandräumen nach Vermissten zu suchen oder Brände zu bekämpfen, ohne sich selbst zu gefährden.

Die Ausbildung gliederte sich in theoretische und praktische Teile. In der Theorie wurden die Grundlagen zur Zusammensetzung der Atemluft, das Verhalten unter Atemschutz sowie Maßnahmen für Notfallsituationen vermittelt. Die praktische Ausbildung forderte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern körperlich alles ab: Sportliche Übungen simulierten die Belastungen eines echten Atemschutzeinsatzes, der nicht länger als 30 Minuten dauert, aber äußerst anstrengend ist. Die Grundvoraussetzungen für diese Tätigkeit sind eine sehr gute körperliche und psychische Fitness.

Besonders im praktischen Teil wurden Knieschützer getragen, um die Einsatzkleidung vor Abnutzung zu schützen. Im Einsatz, beispielsweise bei einem Wohnungsbrand, bewegen sich die Einsatzkräfte oft kriechend am Boden - dort ist die Sicht besser und die Hitze weniger intensiv. Ein ausgedehnter Brand kann Temperaturen von bis zu 1.000 Grad Celsius erreichen.

Die Kreisfeuerwehr Oldenburg gratuliert den frisch ausgebildeten Atemschutzgeräteträgerinnen und Atemschutzgeräteträgern ganz herzlich. "Mit eurer neuen Qualifikation leistet ihr einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit aller. Wir sind stolz auf eure Leistung und euren Einsatz", so die Kreisfeuerwehr Oldenburg.

