Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Brand auf Campingplatz - Hund verstirbt in den Flammen - Feuerwehr kann ein ausbreiten verhindern

Bild-Infos

Download

Dötlingen (ots)

Am späten Mittwochabend brach gegen 22:55 Uhr auf einem Campingplatz in Dötlingen ein Feuer aus. Dabei entstand erheblicher Schaden an einem Ferienhaus sowie an mehreren nahegelegenen Gegenständen. Ein Hund kam bei dem Brand ums Leben.

Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache auf einem der kleinen Grundstücke des Campingplatzes aus. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr trotz des dichten Nebels Flammen erkennen und trafen nach wenigen Minuten am Einsatzort ein. Vor Ort erhielten sie die Information, dass eine Person und mehrere Hunde vermisst würden.

Ein Anwohner, der selbst Löschversuche mit einem Feuerlöscher und einem Gartenschlauch unternommen hatte, erlitt Verbrennungen am Arm und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Mehrere Einsatzkräfte drangen umgehend zum Brandherd vor, um die Flammen einzudämmen und gleichzeitig das Areal sowie das Ferienhaus nach vermissten Personen zu durchsuchen. Nach einer gründlichen Bestandsaufnahme konnte festgestellt werden, dass sich alle vermissten Personen in Sicherheit befanden. Ein trauriges Ergebnis brachte die Suche jedoch zutage: Ein Hund konnte nicht mehr gerettet werden und verbrannte in den Flammen. Ein weiterer vermisster Hund wurde im Einsatzverlauf verängstigt, aber wohlauf unter einem anderen Wohnwagen gefunden und den Besitzern übergeben.

Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen, darunter ein Notarzt, vor Ort im Einsatz. Die Löscharbeiten konnten nach etwa einer Stunde beendet werden, und die ersten Einsatzkräfte rückten wieder ein.

Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz. Die Brandursache ist weiterhin unklar und wird derzeit von der Polizei untersucht.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell